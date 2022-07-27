

أشرف مساء الاربعاء 27وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد على إفتتاح فعاليات اليوم الاعلامي للتحسيسي حول المخاطر الصحية المتعلقة بالفصل الصيفي بحضور خبراء ومختصين و اطارات الإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة فقد تحدث الوزير عن فصل الصيف الذي يعتبر موسم للاسترخاء يتميز بارتفاع درجات الحرارة التي تُعَزِز انتشار البكتيريا التي هي مَصْدَر التلوث، سيما أثناء تَجَمُع الأشخاص.

لهذا الغرض، وجب اتخاذ إجراءات للحفاظ على النظافة و بالتالي تجنب التسبب و تعزيز ظهور أمراض قد تتسبب في انتشار الأوبئة، على غرار التسمم الغذائي الجماعي و الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات و الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و كذا انتشار كوفيد-19، من جهة، و أمراض الصيف، خاصة أمراض الجلد و العيون، من جهة أخرى، و التي لا ينبغي إهمالها. دون أن ننسى آثار موجة الحر على الأطفال الصغار و كبار السن و المصابين بأمراض مزمنة.

و أضاف وزير الصحة، حسب نفس المصدر، أنّ المنتجعات الترفيهية و التجمعات العائلية قد تُنْشِئ مواقف شديدة الخطورة على الصحة، من حيث أنها تشكل أماكن مناسِبة لتطور هذه الأمراض إذا لم يتم احترام معايير النظافة.

كما كشف البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد أن قبل كل موسم صيف، يتم إصدار توجيهات من خلال تعليمة وزارية للحفاظ على صحة المواطنين.