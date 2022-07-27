شب، بعد ظهيرة اليوم، حريق بمستوى مستودع للتخزين وهو (بناء جاهز) مساحته 1000 متر مربع في مطار اقنار حاج باي أخاموك بولاية تمنراست.

وعلى الفور تدخلت فرقة من الوحدة الرئيسة للحماية المدنية بولاية تمنراست وتمكنت من إخماد هذا الحريق الذي شب بمستودع للتخزين تابع لمؤسسة تسيير المطارات، ولم تستغرق عملية إخماد الحريق بشكل كامل اكثر من ساعة ونصف بفضل التحكم السريع في ألسنة اللهب ومنع انتشاره إلى مساحة أوسع.

وقد خلف الحادث إصابة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة بحروق من الدرجة الأولى على مستوى اليد اليسرى بالإضافة الى تسجيل خسائر مادية.