تحتضن الجزائر اليوم الخميس، الاجتماع الثلاثي الثالث الخاص بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي يربط بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها، أن الاجتماع سيعرف مشاركة وزراء المحروقات من البلدان الثلاثة لتباحث جوانب المشروع، وإعطاء دفعة للتقدم المسجل وفقا لما تنص عليها أرضية أبوجا.

ويعد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء رهانا ضخما لنقل الغاز يربط هذه البلدان الثلاثة على طريق يبلغ طوله حوالي 4000 كيلومتر.

وأفادت منصة الطاقة المتخصصة إن الاتحاد الأوروبي استبق هذا الاجتماع بزيارة إلى نيجيريا في الأيام القليلة الماضية، قال نائب المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، ماثيو بالدوين، إن زيارة وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى نيجيريا تُعد خطوة ضمن خطط الشراكة المتواصلة مع أبوجا، بما يشمل دعم الاستثمارات والتزام الاتحاد بتحويل مشروعات الغاز القائمة إلى واقع ملموس.

ولفت ماثيو بالدوين إلى أن إمكانات الغاز النيجيري مذهلة، وتكفي لتحل محل الغاز الروسي في خطوط النقل الأوروبية المُصممة لمقاومة عمليات سرقة النفط التي تدفع نحو أضرار بيئية، حسبما أورد في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".