يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء محادثات في باريس، اليوم الخميس، رغم انتقادات الإعلام الفرنسي والأوروبي بأن الدعوة غير مناسبة بعد أربع سنوات فقط من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، أن الموضوعات التي من المقرر طرحها خلال الاجتماع تشمل إمدادات الطاقة مع تزايد القلق بشأن نقص محتمل في الكهرباء في جميع الدول الأوروبية.

وفي وقت سابق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، لوكالة "فرانس برس": "أشعر بقلق عميق من الزيارة، بسبب ما تعنيه لعالمنا وما تعنيه لجمال خاشقجي وأمثاله"، بحسب الوكالة.

وتمثل هذه السفرية أول زيارة لمحمد بن سلمان إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

وأضافت كالامارد أن استقبال ولي العهد من قبل زعماء العالم "كان صادمًا نظرًا لأن العديد منهم أعربوا في ذلك الوقت عن التزامهم بعدم إعادة محمد بن سلمان إلى المجتمع الدولي"، على حد تعبيرها.

ولكن على الرغم من القلق المزعوم بشأن "السجل الحقوقي للمملكة العربية السعودية"، فإن الكثيرين في الغرب ينظرون إلى المملكة كشريك أساسي بسبب مواردها من الطاقة، وبسبب احتياجهم الملح لأي كمية من الطاقة.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار المملكة في ديسمبر 2021 لإجراء محادثات مع محمد بن سلمان، وهي زيارة أثارت بعض "الدهشة" في ذلك الوقت، بحسب الوكالة.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في وقت متأخر من اليوم، الساعة 18.30 بتوقيت غرينتش، وتشمل عشاء عمل في قصر الإليزيه.