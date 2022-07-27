ارتفعت أسعار النفط نحو 1.5بالمائة، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب من الجلسة السابقة.

ويأتي ذلك مدعومًا بتحسن الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين مع تراجع مخزونات النفط وانتعاش الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:32 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.13 بالمائة، مسجلًا 107.83 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 1.46 بالمائة إلى 98.68 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط، قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع بنحو 2 بالمائة، بعد صدور تقرير المخزونات الأمريكية.

قالت المحللة في سي إم سي ماركيتس، تينا تينغ: "تعافت معنويات المخاطرة من مخاوف الركود بسبب التفاؤل المستمر بشأن الأرباح في الولايات المتحدة وخطاب الاحتياطي الفيدرالي الأقل عنفًا بشأن رفع أسعار الفائدة، وهو ما دعم الارتفاع في سوق النفط الخام". وأضافت إن ضعف الدولار الأمريكي قد دعم ارتفاع أسعار النفط.