انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بشكل طفيف، اليوم الخميس، لأقل من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات من بورصة لندن.

وافتتحت العقود الآجلة لتوريد الغاز في أوت، عند حوالي 2055.4 دولار لكل ألف متر مكعب بانخفاض حوالي 5 بالمائة، بعدما أغلق التداول يوم الأربعاء عند 2164.5 دولار.

ولكن سرعان ما ارتفعت الأسعار مجددا إلى 2134.6 دولار بعد ساعات قليلة من بدء التداول، بحسب البيانات.

وارتفعت، يوم الثلاثاء، أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بنحو 7 بالمائة، ليتجاوز السعر مستوى الـ 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 9 مارس الماضي.

وجاء ارتفاع أسعار الغاز، بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية "غاز بروم"، الإثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" يستخدم في محطة "بورتوفايا" لخط الأنابيب "التيار الشمالي -1"، بسبب أعمال صيانة.

ونتيجة لقرار شركة "غاز بروم"، فإن عمليات توريد الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي"، ابتداء من 27 جويلية، لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يصل إلى 20 بالمائة من سعة المحطة.