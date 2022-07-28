أعلن باحثون في مجال الإيدز، أمس، شفاء رابع شخص من فيروس نقص المناعة البشرية، بعد تلقيه عملية زرع للخلايا الجذعية لسرطان الدم.

والرجل البالغ من العمر 66 عاما، والذي أطلق عليه اسم مريض "مدينة الأمل" نسبة إلى مستشفى مدينة الأمل في كاليفورنيا كان يتلقى العلاج، في الفترة التي تسبق مؤتمر الإيدز الدولي، الذي يبدأ في مونتريال، غداً الجمعة.

وأصبح الرجل الآن في حالة تعاف من كل سرطان الدم وفيروس نقص المناعة البشرية منذ 17 شهرا من إيقافه العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART) بعد زرع الخلايا الجذعية لسرطان الدم.

وهو المريض الثاني الذي يتم الإعلان عن شفائه هذا العام، بعد أن قال باحثون في فيفري الماضي إن امرأة أمريكية يطلق عليها اسم "مريضة نيويورك" تعافت أيضا من الفيروس.

وحقق مريض "مدينة الأمل"، مثل مرضى برلين ولندن من قبله، شفاء دائما من الفيروس بعد زراعة نخاع عظمي لعلاج السرطان.

وتلقى مريض مدينة الأمل عملية الزرع منذ ما يقارب ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو أكبر سنا من المرضى الثلاثة السابقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين تعافوا بعد تلقي العلاج بالخلايا الجذعية من سرطان الدم.