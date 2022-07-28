قال السفير المرشح للولايات المتحدة لدى تونس، جوي هود، في تصريح التكليف، لقد أدى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، بما في ذلك من خلال اتفاقات إبراهيم التاريخية، إلى مزيد من السلام والأمن في المنطقة وتعميق الفرص لتوسيع النمو الاقتصادي والإنتاجية، سأدعم المزيد من الجهود لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الكيان في المنطقة"

وأكد السفير الأمريكي المقبل إن "تونس، الشريك القديم للولايات المتحدة والحليف الرئيسي من خارج الناتو، تجد نفسها الآن تعاني من التداعيات العالمية لحرب بوتين في أوكرانيا، وتكافح مع تزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة. أدت حرب اختيار بوتين إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة لعكس هذا المسار".

وفي مقابل ذلك، يطرح المسؤول الأمريكي إغراءات سياسية لصالح "دعم تفاوض الحكومة على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وقد تكون هذه خطوة نحو الإصلاحات التي من شأنها أن تفيد جميع التونسيين. يمكن لتونس أيضًا تحسين استثماراتها في المناخ من خلال التركيز على البنية التحتية والتكنولوجيا الآمنة" وكذا" دعوة الشركات الأمريكية للمساعدة في توفير ذلك"

ويلمح السفير هود الى ضبط ايقاع المساعدات الأمريكية بحسب تقدم تونس الى محور التطبيع، وقال " لنواصل مراجعة برامج المساعدة الخاصة بنا للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف سياستنا، وقيمة التسليم لدافع الضرائب الأمريكي مع الحفاظ على شراكتنا طويلة الأجل والتقدم المحرز من خلال مساعدتنا السابقة لتونس".

وأضاف السفير جوي هود "سأشجع قادة تونس على إعادة إنشاء حكومة ديمقراطية بسرعة تكون مسؤولة أمام شعبهم. لقد أوضح التونسيون أن مطالبهم بتحقيق ازدهار اقتصادي أكبر يجب ألا تأتي على حساب ديمقراطيتهم أو حقوق الإنسان التي حصلوا عليها بشق الأنفس"، لافتا الى ان "تصرفات الرئيس قيس سعيد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية، اثارت تساؤلات جدية"

وأوضح نفس المصدر أنه وفي" خضم هذه الاضطرابات السياسية، أفهم أن الجيش التونسي ظل قوة غير سياسية ومحترفة ترفع تقاريرها إلى القادة المدنيين. فسأعمل على ضمان بقاء هذا الأمر على حاله، والبحث عن سبل جديدة للتعاون بشأن الأولويات الأمنية للولايات المتحدة، لا سيما ضد التهديدات الإرهابية العالمية ".