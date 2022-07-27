أعلن الاتحاد الإفريقي، لكرة القدم في وقت سابق تأجيله لنهائيات أمم إفريقيا 2023 إلى جانفي 2024.

وكشف الصحفي " ماليك طراوري"، الذي يعمل بقنوات" كنال+ سبور أفريك"، عبر صفحته الرسمية على تويتر بأن تبعات التأجيل سيعقبه تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للعرس القاري.

وأوضح المصدر، ذاته أن الموعد المحدد سيكون لاستئناف المباريات سيكون في مارس 2023 وهي التي كانت مبرمجة في سبتمبر 2022.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب النيجر ذهابا وإيابا في التاسع عشر والسابع والعشرين من سبتمبر المقبل، وفي حال تم ترسيم التأجيل فإن " الخضر"، سيخوضون لقاءات ودية ضد منتخبات كبيرة أبدت رغبتها في التباري مع " المحاربين".