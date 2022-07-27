كشف مركز الفلك الدولي، أنه بالرغم من أن العديد من الدول ستتحرى هلال شهر محرم اليوم الخميس، غير أنه يستحيل رؤية الهلال اليوم على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في معظمها.

وقال المركز، في بيان له، إن العديد من الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر محرم 1444هـ اليوم الخميس 28 جويلية 2022م الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة فيها، وفي ذلك اليوم سيحدث الاقتران السطحي للقمر (المحاق) بعد أو مع غروب الشمس في جميع الدول الإسلامية، وعليه تستحيل رؤية هلال الشهر الجديد يومها من جميع دول العالم الإسلامي على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في العديد منها. وعليه يكون يوم الجمعة 29 جويلية هو المتمم لشهر ذي الحجة ويكون يوم السبت 30 جويلية أول أيام السنة الهجرية الجديدة في جل العالم الإسلامي.

وأضاف ذات المصدر، أن يوم غد الجمعة 29 جويلية وهو يوم التحري في بعض الدول الإسلامية ومنها: إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وموريتانيا، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غالبية دول العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بسهولة في أجزاء من غرب إفريقيا. وفي ذلك اليوم فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و22 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. في أبو ظبي يغيب القمر بعد 47 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و13 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و06 دقائق. في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و58 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة ودقيقتان. في الرباط يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و19 دقيقة. والرؤية في كل من أبو ظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.