أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڤريحة، على مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2022، بنادي الجيش ببني مسوس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول السعيد شنڨريحة وجه تهانيه الخالصة لكل الشبلات والأشبال الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، حيث شمل التكريم جميع مدارس أشبال الأمة.

وأكد الفريق أول في كلمته خلال ترأسه مراسم الحفل، أن هذه النتائج المشرفة دليل آخر على ما يوليه الجيش الوطني الشعبي للطاقات والكفاءات الناشئة، مشددا على أنه لا خوف على مستقبل بلادنا التي لطالما استمدت وستستمد قوتها الحقيقية من أبنائها الذين هم ثروتها الحقيقية، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في هذه المدارس، فاقت 98.17 بالمائة بالنسبة لشهادة البكالوريا. و100 بالمائة بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط.

وأضاف، "إن الجيش الوطني الشعبي سيبقى يعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية على تأمين كل أسباب النجاح لأبناء الجزائر، وتوفير الأجواء المواتية لمواصلة مشوار نماء وازدهار بلادنا ورخاء شعبنا الأبي".