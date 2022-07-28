أعلن نادي وفاق سطيف اليوم الخميس، عن تعزيز صفوف النادي بلاعبين اثنين ويتعلق الأمر بكل من المهاجم غيلاس قناوي القادم من نادي بارادو لمدة ثلاثة مواسم بالإضافة إلى المدافع عمار بودوح لنفس المدة.

وكانت خلية الإعلام والاتصال للوفاق، قد قدمت عبر الصفحة الرسمية اللاعبين الجدد، إذ سيلعب كل من الكاميروني أندري أورليش زانغا وغلام تازوتي والدولي الجزائري الأسبق إلياس حساني والمدافع رياض بن حميدة والعربي ثابتي وأخيرا زروق بوسيف على سبيل الإعارة، لأصحاب اللونين الأبيض والأسود.

يذكر، أن المدرب المصري حسام البدري هو من يشرف على تدريب النادي، في أول تجربة تدريبية له بالجزائر.