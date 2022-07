Le Pôle Pénal Économique et Financier de la Cour de Sidi Mohammed condamné, ce jeudi, l’ancien ministre du logement Abdelouahid Temmar à trois ans d’emprisonnement et une amende de 100 mille dinars, avec la confiscation des fonds saisis, et la levée de saisie de la maison familiale de l’accusé, dans l’affaire de corruption lorsqu’il était gouverneur de la wilaya de Mostaganem.