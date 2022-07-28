ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة ومختلف المجمعات والمؤسسات تحت الوصاية وخبراء ومهندسين في هذا المجال، حيث خصص موضوع هذا الاجتماع للاطلاع على البوابة الرقمية الخاصة بالخدمات الإلكترونية على مستوى الوزارة.

وحسب بيان لوزارة النقل، فإنه في إطار متابعة برنامج عصرنة ورقمنة قطاع النقل تم تقديم عرض من طرف ممثلي مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة والأرشيف على مستوى الوزارة، تطرق إلى محتوى البوابة المتضمن 56 إجراء إلكترونيا متوزعا بين نشاطات النقل البحري، البري والجوي.

في ختام الاجتماع، يضيف البيان، أسدى الوزير للمختصين والتقنيين الحاضرين توجيهات متعلقة بإعادة النظر في الجوانب الأمنية للبوابة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمتابعة وحماية هذه البوابة ومختلف نظمها من الهجمات السيبرانية، تنفيذا لتعليمات الحكومة في هذا الشأن، مشيدا بالجانب التقني للبوابة الذي يبقى محل تطوير دائم عن طريق إدراج أنشطة أخرى تلبي حاجيات المتعاملين والمواطنين على حد سواء.