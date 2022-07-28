أعلن بنك الجزائر، اليوم الخميس، عن إصدار تعليمة جديدة تتعلق بإدارة مخاطر توطين عمليات التجارة الخارجية وما يتوجب على البنوك الوسيطة من إجراءات.

وألغت التعليمة الجديدة التي تحمل رقم 2-2022 المؤرخة اليوم 28 جويلية الجاري، أحكام التعليمة السابقة الحاملة لرقم 05-2017 المؤرخة يوم 22 أكتوبر 2017 المحددة للشروط الخاصة المتعلقة بتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالها.

وتأتي التعليمة في إطار النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم 1428، الموافق لـ 3 فيفري 2007 المعدل والمتمم، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة على وجه الخصوص، إطار معالجة عمليات التجارة الخارجية التي يتوجب على البنوك الوسيطة المعتمدة احترامها.

والتعليمة تنص على وجوب احترام الإجراءات والأنظمة الداخلية للبنوك الوسيطة المعتمدة التي تتجلى فيها الأحكام المنصوص عليها في النظام رقم 07-01، ومقتضيات النظام 11-08 المؤرخ في 3 محرم 1433 الموافق لـ 28 نوفمبر 2011، المتعلق بالرقابة الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بإدارة المخاطر التي تقع مسؤوليتها على عاتق البنوك الوسيطة المعتمدة.

وفيما يخص توطين عمليات التجارة الخارجية أكدت التعليمة أنهي تعين على البنوك الوسيطة المعتمدة تقييم المخاطر ذات الصلة مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة نوعية الأطراف التجارية وتحديد التدابير الكفيلة بتخفيف هذه المخاطر.