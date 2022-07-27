قامت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باب الزوار لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، لأمن ولاية الجزائر من وضع حدّ لجماعة إجرامية، عن قضية الحيازة، التخزين، الترويج وبيع المخدرات من نوع (القنب الهندي).

وفي بيان لمصالح الأمن العاصمة، أفاد أن قضية الحال التي تمّت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمكن خلالها عناصر الفرقة من توقيف أربع أشخاص أحدهم مسبوق قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر، مع حجز 70 كلغ و203 غرام من المخدرات "القنب الهندي"، مبلغ مالي من العملة الوطنية قارب الأربعمائة 400 مليون سنتيم من عائدات الترويج، مركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم وخمس 05 هواتف نقّالة.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.