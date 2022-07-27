تمكنت مصالح الدرك الوطني لبودواو البحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لبومرداس من إفشال عملية تهريب 8 شباب نحو أوروبا عبر مركب بساحل بودواو البحري.

وحسب قيادة الدرك الوطني لبومرداس فإن مصالح الدرك الوطني أحبطت مخطط هجرة غير شرعية عبر شاطئ بودواو البحري وتم توقيف ثمانية شباب من ولايات الوسط وحجز مركب.

وحسب ذات المصدر فإن الدرك الوطني تحرك بناءا على معلومات مؤكدة تفيد بوجود مجموعة من الشباب تستعد للهجرة عبر شاطئ قدواري، حيث تم إفشال مخطط الحرقة وتم حجز المركب و12 دلو من البنزين و38 قرص مهلوس وجواز سفر ومبلغ مالي بالعملة الوطنية ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية وتم تحويلهم على محكمة بودواو.