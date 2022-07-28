تداولت عدة صفحات في "فايسبوك" وبعض المواقع الإلكترونية خبر دخول شركة "أوشون" السوق الجزائرية عبر شراء أو استئجار المركز التجاري "أرديس" بالعاصمة.

البعض ذهب إلى حد التأكيد أن الرقم الثاني في التوزيع بفرنسا سيباشر نشاطه بداية من سبتمبر. وما أعطى الخبر بعض المصداقية هي المشاكل الكبير التي يتخبط فيها المركز التجاري "أرديس" الذي يوشك على غلق أبوابه.

وفي تصريح لـ"الخبر" قالت فيرونيك ريتو، المكلفة بالاتصال في شركة "أوشون": "منذ أن فتحت العلامة أول محلاتها بكوت ديفوار راجت عدة أخبار عن قيامنا بمثل هذا في عدة دول من بينها الجزائر، غير أنه أؤكد لكم أنه ليس لدينا مشاريع في الجزائر لا على المدى القريب ولا على المدى المتوسط".