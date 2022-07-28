أعلن برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، رسميا، تعاقده مع الدولي الفرنسي جوليس كوندي مدافع فريق إشبيلية، ليواصل النادي الكتالوني صفقاته المدوية هذا الصيف بقيادة رئيسه خوان لابورتا.

وكان كوندي هدفًا للعديد من الأندية، قبل أن تنحصر المنافسة بين برشلونة وتشيلسي، ويحسمها النادي الكتالوني في النهاية.

وكشف مصادر إعلامية إسبانية أن الصفقة ستكلف خزائن برشلونة 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين متغيّرات أخرى، وهو مبلغ أقل مما وضعه تشيلسي على الطاولة.

ويعتبر النادي الإسباني الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بعد ضمه كل من الإيفواري فرانك كيسي، والدنماركي أندري كريستانسن بصفقتي انتقال حر قادمين من ميلان وتشلسي، إضافة شراء عقدي الجناح المتألق رافينيا قادما من ليدز يونايتد والنجم روبيرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، فيما نجح النادي الكتالوني في الإبقاء على المتألق عثمان ديمبلي بعد نهاية عقده.