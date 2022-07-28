استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الدولة للموارد البترولية لجمهورية نيجيريا، تيميبري سيلفا، ووزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر، ماهامان ساني محمدو.

وقد حضر الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وكانت أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي الثالث بين الجزائر ونيجيريا والنيجر، المنعقد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بخطوة جديدة لتجسيد المشروع من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة.