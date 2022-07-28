يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره التونسي، يوم الأحد بملعب "الأمير سلطان بن عبد العزيز" بمدينة أبها السعودية على (19:00 بتوقيت الجزائر)، لحساب ربع نهائي كأس العرب لهذه الفئة.

وبعد الفوز الكبير على جيبوتي (6-0)، احتل الفريق التونسي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ليضرب موعدا مع نظيره الجزائري، في داربي مغاربي من أجل انتزاع مكانة في الدور نصف النهائي.

من جهته، تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على ليبيا (3-1) أمس الأربعاء، بعد تجاوزه نظيره اللبناني في الجولة الأولى (2-1) الخميس الماضي.

وبعد الخسارة في نهائي الطبعة السابقة بمصر التي جرت في 2021، يطمح أشبال المدرب الوطني محمد لاسات تحقيق نتيجة أحسن خلال الطبعة الثامنة، حيث يتمثل في التتويج باللقب، على الرغم من أن التنافس كبير على تحقيق هذا المبتغى أمام البلد المنظم وحامل اللقب، السعودية.