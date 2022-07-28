سيشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، هذا السبت، على افتتاح منجم الحديد بغار جبيلات في ولاية تندوف.

وجاء في بيان وزارة الطاقة "يقوم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم السبت 30 جويلية 2022، بزيارة عمل وتفقد الى ولاية تندوف".

وأضاف ذات البيان "سيقوم الوزير خلال هذه الزيارة بافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات".

وختم البيان "كما سيشرع الوزير في تدشين وإطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز التي تهدف إلى تعزيز وتأمين التموين بالكهرباء والغاز لولاية تندوف".

وكانت الشركة الوطنية للحديد والصلب، قد وقعت العام الماضي عقدا مع تحالف مجموعة من الشركات الصينية، لاستغلال منجم غار جبيلات للحديد بتندوف.

وتسعى الجزائر من خلال هذا المشروع إلى الاستغناء عن استيراد مادة خام الحديد المستعملة في صنع الحديد، إضافة إلى تصدير هذه المادة إلى الأسواق الخارجية.