قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الصيني شي جيبينغ، الخميس، خلال محادثات هاتفية إن السياسة الأميركية حيال تايوان "لم تتغير"، فيما حذرت بكين واشنطن "من اللعب بالنار" بشأن هذه الجزيرة وفقا لوسائل إعلام صينية.

وأكد البيت الأبيض في بيان صدر بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين استمرت لأكثر من ساعتين "على صعيد تايوان شدد الرئيس بايدن على أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها تعارض بقوة الجهود الأحادية الجانب لتغير الوضع القائم أو تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي قال لبايدن إن "من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم"، فيما تهدد بكين منذ أيام عدة بـ"عواقب" في حال مضت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مشروعها لزيارة تايوان.

وقال البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي بدأ الساعة 8:33 بتوقيت واشنطن، وقد استغرقت المكالمة حوالي ساعتين و20 دقيقة.

وجاءت المكالمة وسط خلافات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين، وتوتر على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وتعتبر بكين زيارة بيلوسي بمثابة "استفزاز كبير"، وحذرت من أن واشنطن "ستتحمل العواقب" إذا تمت.