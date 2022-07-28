تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تيزي وزو من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية, متكونة من ثلاثة عناصر, حسبما جاء في بيان صدر اليوم الخميس عن هذه الهيئة الأمنية.

وتم تفكيك هذه الشبكة, استنادا لذات المصدر, إثر ورود معلومات إلى مصلحة الشرطة القضائية مفادها قيام أشخاص بطرح للتداول, أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار, بمدينة تيزي وزو.

وبعد استغلال تلك المعلومات, تمكنت الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهم و الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 43

سنة و كلهم ينحدرون من ولاية تيزي وزو, ثم توقيفهم.

كما مكنت هذه العملية من حجز مبلغ مالي مقدر ب 248 ألف دينار من الأوراق المزورة, و وثائق ادارية مزورة, ومبلغ مالي من عائدات طرح الأوراق المزورة للتداول مقدر ب 139 ألف دينار, أضاف البيان.

وإثر تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو, تم وضعهم رهن الحبس المؤقت عن تهم "تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية", "تزوير أوراق نقدية", "إصدار و توزيع و بيع أوراق نقدية", كما أشار نفس المصدر.