سيقوم وزير الطاقة محمد عرقاب، يوم السبت المقبل بافتتاح منجم غار جبيلات دون إعطاء تفاصيل أكثر.

المشروع الاستراتيجي فور دخوله حيز الخدمة وبلوغ طاقة الإنتاج القصوى سيسمح لبلادنا من تحقيق أهداف استراتيجية معتبرة في مجال صناعة الحديد، يجب التذكير أن المرحلة الأولى من الانتاج ستنطلق مع آفاق 2026 .

حاليا الجزائر تنتج استخراج الحديد من منجم غار جبيلات، يمكن أن يصل الانتاج الى 20 مليون طن 5 ملايين طن من الحديد وحاجياتها تقدر بـ 10 ملايين طن، وبعد بداية سنويا، ما يعني أن الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي وتقوم بتصدير الحديد في شكل حديد تسليح الذي بلغ سعره العام الماضي 153 دولار للطن ما سيمكن من تحصيل 12 مليار دولار سنويا.

للإشارة تملك بلادنا امكانيات كبيرة في تحويل الحدي الخام إلى حديد تسليح على مستوى مصنع توسيالي بوهران ومصنع بلارة بجيجل.