أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم السبت 30 جويلية 2022م هو غرة شهر محرم 1444هـ، وأن يوم عاشوراء هو الإثنين 10 محرم 1444هـ الموافق 08 أوت 2022م، وهو اليوم الذي يُسن صيامه لقول رسول الله ﷺ: "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" رواه مسلم بحسب بيان نشرته اليوم الوزارة يوم الخميس.

وجاء في نفس البيان أنه حرصا على إحياء سنة النبي ﷺ في جمع الزكاة وتوزيعها، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لوضع زكواتهم، بما يضمن تحصيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية، ويسهم في التضامن والتراحم الاجتماعيين.