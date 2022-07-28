انتشل أعوان الحماية المدنية لولاية سكيكدة مساء أمس الخميس جثة غريق من شاطئ قرباز غير المحروس ببلدية جندل سعدي.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافاتها تدخلت يوم الخميس في حدود الساعة السادسة مساء وثلاثا وثلاثين دقيقة (18:33) من أجل نقل جثة غريق متوفي في البحر بشاطئ قرباز 04 التابع إقليميا لبلديه جندل سعدي.

وأضاف نفس المصدر إن الغريق الذي توفي بشاطئ غير محروس والسباحة ممنوعة به، يبلغ من العمر 54 سنة ينحدر من ديار الزيتون في بلدية عزابة حيث تم انتشاله من طرف المواطنين على بعد حوالي 04 كلم من الشاطئ غير المحروس، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة.