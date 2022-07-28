أسعف أعوان الحماية المدنية بالمدية مساء أمس الخميس شخصين كانا يقومان بالأشغال داخل بئر ببلدية خمس جوامع.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية لدائرة العمارية تدخلت في حدود الساعة السادسة مساء واثنين وأربعين دقيقة (18:42) من أجل إسعاف شخصين سقطا داخل بئر أثناء أشغال الحفر بدوار أولاد رحمون التابع إقليميا لبلدية خمس جوامع بدائرة سيدي نعمان.

وقد تمكنت إسعافات الحماية المدنية من إخراج الضحيتين البالغتين من العمر 43 و57 سنة من بئر عمقه 10 أمتار وقطره ثلاثة أمتار ليس به ماء، وهما يعانيان من إصابات على مستوى الظهر وفي حالة صدمة حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهما إلى مستوصف سيدي نعمان.