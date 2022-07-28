ارتفعت أسعار النفط، نحو 1.5 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بمخاوف بشأن المعروض. ويأتي ذلك مع تحول اهتمام أسواق النفط إلى الاجتماع المقبل بين أوبك وحلفائها، على الرغم من المخاوف من ركود اقتصادي جراء التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

بحلول الساعة 07:31 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة بنسبة 1.12 بالمائة، مسجلًا 108.34 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 1.51 بالمائة، إلى 97.88 دولارًا للبرميل، وتتجه نحو ارتفاع بـ 3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تباين، إذ تراجع الخام الأمريكي بنحو 1 بالمائة، في حين قلّصت خام برنت مكاسبه.

وقال الشريك الإداري في إس بي آي أسيت مانغمينت، ستيفن إينيس، "من المؤكد أننا نعود إلى وضع المقايضة مرة أخرى، إذ تتحول المعنويات بين مخاطر الركود في النصف الثاني من العام الجاري، والسوق التي تعاني من نقص المعروض".

وسيكون المحرك الرئيس هو الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا "أوبك+"، في الثالث أوت المقبل.