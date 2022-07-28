أكدت مؤسسة اتصالات الجزائر، أمس الخميس، أن وكالاتها التجارية ستضمن الدوام خلال أول محرم المصادف لحلول السنة الهجرية الجديدة 1444.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الوكالات التجارية في الولايات الشمالية للوطن ستكون مفتوحة من العاشرة صباحا (10:00) إلى الثالثة بعد الزوال (15:00).

ويخص هذا الإجراء على مستوى الجزائر العاصمة وكالات زرالدة، أولاد فايت، بن عكنون، الأبيار، برج الكيفان، القبة، الرويبة، عين البنيان، باب الزوار وعيسات إيدير، وبالولايات الأخرى، الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بوسط المدينة.

أما بالنسبة للولايات الجنوبية للبلاد -يضيف البيان- فسيتم ضمان الدوام من السابعة صباحا (7:00) إلى منتصف النهار (12:00) على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بوسط المدينة.

وجددت اتصالات الجزائر من خلال هذا الإجراء التزامها وحرصها على ضمان "راحة ورفاهية زبائنها وتلبية تطلعاتهم على أكمل وجه".