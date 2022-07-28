كشفت تقارير إعلامية تونسية مختلفة، أن الثلاثي الجزائري بفريق النجم الساحلي يطالب إدارة الفريق بمستحقاتهم المالية العالقة.

وأكد موقع " نسمة سبور"، أن الجناح زين الدين بوتمان الجزائري الثالث الذي يرسل تنبيها لإدارة النجم، حيث يطالب بما قيمته 800 ألف دينار ليلتحق بيوسف لعوافي الذي يدين هو الآخر بمبلغ 500 ألف دينار.

المصدر نفسه، أضاف أن حسين بن عيادة هو الآخر ينوي التوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بأجور 14 شهرا أي ما يقارب مليون دينار تقريبا.

وختم " نسمة سبور"، إن اللاعبين من حقهم الحصول على مستحقاتهم، لكن المسؤول الأول عن جلبهم ارتكب جرما كبيرا في حق النادي وورطه في وقت يريد فيه النجم إنهاء مشاكل الديون والنزاعات.