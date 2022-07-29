توفي أربعة أطفال غرقا على مستوى سد وادي ملاڨ بإقليم بلدية وادي الكبريت بولاية سوق أهراس.

وأوضحت مديرية الحماية المدنية في بيان لها، أن الغطاسين تمكنوا في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة من انتشال الجثة الرابعة على مستوى سد ولجة ملاق بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس والذي شهد غرق أربعة أطفال يوم أمس.

والضحايا تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة، كانوا رفقة ذويهم على مستوى وادي ملاق بإقليم بلدية وادي الكبريت مساء يوم الخميس، أين تم مباشرة عمليات البحث عن المفقودين منذ مساء أمس ولغاية صبيحة اليوم الجمعة، بحضور ومتابعة مباشرة من والي الولاية، رفقة السلطات المحلية ألأمنية والمدنية.