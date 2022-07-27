فتحت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الجمعة، تحقيقا مُعمقا لمعرفة أسباب الخلل التقني الذي تسبب في تأجيل افتتاح مهرجان "تيمقاد" الدولي في طبعته الـ 42.

وفي بيان للوزارة، تضمّن مجموعة من الإجراءات، كما أنها قررت فتح تحقيق مُعمق في أسباب العطب التقني الذي تسبب في التوقف الكامل لأجهزة الصوت، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية.

وتم تكليف الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالتكفل التام بالجانب التقني للمهرجان ابتداء من سهرة اليوم 29 جويلية 2022، إلى غاية نهاية المهرجان.

كما قررت وزارة الثقافة إعادة برمجة حفل الافتتاح مع إقرار مجانية الدخول للسهرات طيلة فترة المهرجان، مع تمديد تاريخ المهرجان إلى غاية يوم 1 أوت 2022، عوضا من تاريخ 31 جويلية والذي كان مبرمجا مسبقا.