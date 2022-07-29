قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجرندي، أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار، مشددا أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشدد الرئيس قيس سعيد على "استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي".

وكان الرئيس التونسي يرد على جملة مواقف غربية صدرت من عدة دول تعبر عن القلق من نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى الإثنين الماضي، وخاصة الموقف الأمريكي الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الخميس، والذي اعتبر أن ''استفتاء 25 جويلية على الدستور التونسي تميّز بانخفاض مشاركة الناخبين''، كما عبّر عن مشاطرة ''العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي'' و''أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفي نفس السياق طالبت الخارجية الكندية بنقل مؤتمر القمة الفرانكفونية المقررة في جزيرة جربة جنوبي تونس في ديمسبر المقبل، وأفادت الخارجيّة الكندية أن وزيرة الخارجية ميلاني جولي، أبلغت في اتصال مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن " كندا تتابع عن كثب تطوّرات المسار السياسي في تونس وسير عمليّة الاستفتاء على الدستور ونتائجها"، وأوضح بيان للوزارة أن " قمة الفرانكفونية، ينبغي أن تعقد في بلد يجسد في الأقوال والأفعال مبادئ وإعلان وبرنامج باماكو (المؤسس للفرانكفونية)، وعبرت عن القلق من التطورات الراهنة وطالبت "بضرورة تبني مقاربة تشاركية بين مختلف المكونات السياسية والمدنية".

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني توبياس باشيرله، في تصريح لقناة محلية، أن" الاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد غير شرعي ويشكل تراجعًا للديمقراطية". مشيرا إلى أن" ألمانيا التي هي ثالث أكبر شريك تجاري مع تونس ستعيد تقييم التعاون مع تونس بعد الاستفتاء، من المهم أن نحافظ على الشراكة التجارية، لكن قبل كل شيء سنتعامل مع بعضنا البعض سياسيًا وهذا يأخذ بعين الاعتبار ما حدث هناك".