حسم نادي الرجاء الرياضي المغربي صفقة تعاقده مع اللاعب الجزائري محمد مهدي بوكاسي، في صفقة انتقال حر، ضمن مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن عزيز البدراوي، رئيس الفريق البيضاوي، حسم تعاقده مع بوكاسي المنتهي عقده مع نادي القوة الجوية العراقي، بعدما اتفق الطرفان على جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الذي سيجمع بينهما.

وسبق للدولي مهدي بوكاسي، صاحب الـ26 عاما، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والبلجيكية، أن استفاد من مجموعة تجارب احترافية بكل من هولندا وبلجيكا وجورجيا وبلغاريا ثم العراق.

ويعتبر بوكاسي اللاعب الجزائري الثاني الذي صفوف النادي المغربي، الذي يضم أيضا الحارس السابق لشباب بلوزداد غايا مرباح.