كشف وفاق سطيف، اليوم الجمعة، عن عاشر صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي، ويتعلق الأمر بالحارس أنيس عصماني الذي وقع لمدة موسمين.

وانتقل النادي السطايفي إلى السرعة القصوى في ملف الاستقدامات خلال الـ48 ساعة الماضية من خلال الإعلان عن عدة صفات هي شهر الدين بوخلدة، أيوب غلام تازوتي، الكامروني آندري أولريش زانغا، محمد رياض حميدة، محمد عمار بودوح، إلياس حساني، العربي ثابتي، زروق بوسيف، غيلاس قناوي.

من جهة أخرى، شرع النادي الأسود والأبيض في تربصه التحضيري بحمام بورقيبة بتونس، اليوم الجمعة، بقيادة المدرب الجديد، المصري حسام البدري، حيث سيخوض زملاء عبد المومن جابو عدد من المباريات الودية هناك.