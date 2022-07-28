يعود المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي إلى المشهد الموسيقي الجزائري بعد غياب دام سبع سنوات في طبعته الحادية عشرة المقررة بين 10 و 15 أوت، حسبما افاد به مدير الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، عبد القادر بن دعماش، في تصريح لوأج.

وأكد السيد بن دعماش أن "المهرجان الثقافي الوطني الحادي عشر لأغنية الشعبي سيقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت 2022 بقاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح"، مضيفا أن هذه الطبعة الحادية عشرة "ستخصص بالكامل لذكرى الفنان القدير وكاتب الكلمات الراحل محبوب سفر باتي"

وأوضح أن أسماء المواهب الشابة التي تم اختيارها لتنشيط المهرجان وكذا أسماء أعضاء لجنة التحكيم ورئيسها وكل تفاصيل برنامج هذه الطبعة "سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".