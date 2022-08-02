توّجت مسرحية "الفلوكة" أو القارب لجمعية الصرخة بسكيكدة بالمرتبة الأولى ضمن الطبعة الـ 13 من المهرجان الثقافي المحلّي للمسرح المحترف المختتمة فعالياته مقتبل هذه الليلة ببهو دار الثقافة عبد المجيد الشافعي بمدينة ڨالمة.

رست قناعة اللجنة على اختيار العرض المسرحي "الفلوكة" الذي جلب جمهورا عريضا في ثالث يوم من عمر المهرجان المسرحي، بتناوله لموضوع اجتماعي حساس، يتعلّق بظاهرة "الحرڨة" أو الهجرة غير الشرعية، حيث اختارته في المرتبة الأولى، لينال بذلك "التريكي الذهبي"، من أصل 06 عروض مسرحية، تنافست على كسب تأشيرة المرور إلى المرحلة الوطنية (المسرح المحترف) التي ستحتضنها الجزائر العاصمة.

وقد حلّ في المرتبة الثانية العرض المسرحي الأمازيغي "اسدرفف" للتعاونية المسرحية مشاهو افرحونن لولاية تيزي وزو، حيث نال التريكي الفضي، في حين عادت المرتبة الثالثة أو التريكي البرونزي، للعمل المسرحي " حلم غير مثقوب" لجمعية الأقواس لمواهب الشباب المدية.

وقال المخرج عمر فطموش مقرّر اللجنة خلال إعلان النتائج، في سهرة الختام الليلة، أنّ لجنة التحكيم المتكونة من المخرجين عمر فطموش (رئيسا) وشوقي بوزيد (مقررا) وكمال بوعكاز (عضوا)، تثني على تسمية جوائز المهرجان لهذه الطبعة من قبل محافظ المهرجان بـ "التريكي " الذهبي والفضي والبرونزي. معلنا بأنّه بعد النقاش والتداول الذي دار بين أعضاء اللجنة طيلة أيام المهرجان، قرّرت تتويج الفرق سالفة الذكر.

وصرّح ثنائي التمثيل للعمل المتوّج بـ " التريكي الذهبي" الممثلان سيف الدين بوهة وصبرينة قريشي لـ "الخبر" على هامش الاحتفال بالتتويج ببهو دار الثقافة، أنّهما سعيدان بهذا التتويج، الذي يأملان أن يؤكّد في المنافسة الوطنية للمهرجان بالجزائر العاصمة. وأكد الممثل سيف الدين بوهة لـ "الخبر" بأنّ التتويج هام جدا، كونه تأشيرة لخوض غمار المنافسة الوطنية، التي يتمنى ألا تخيب فرقته المسرحية فيها رأي لجنة التحكيم.

في حين أعربت الممثلة صبرينة قريشي عن سعادتها الكبيرة بهذا التتويج، مفيدة بأنّها وزميلها تعبا في هذا العمل ووسط ظروف صعبة، غير أن فكرة المسرحية كما قالت، آمنا بها من أول لحظة، وأنّ سر النجاح حسبها كان حاصل "الإيمان والحب" بالإضافة إلى التكامل بين الأداء، الإخراج، فكرة النص والسينوغرافيا والموسيقى والإيمان بالعمل.