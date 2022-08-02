تنفيذا لتعليمات والي الولاية "مخبي محمد" وبعد الحالة المزرية التي أصبحت فيها أحياء مدينة تندوف بسبب الانتشار الواسع لأكوام الزبالة في كل مكان، تم إطلاق حملـة نظافة واسعة عبر أحياء مدينة تندوف مست كمرحلة أولى حي الحكمة، طريق حي النصر، لتواصل هذه الحملة كل يوم خميس عبر باقي الأحياء للقضاء على النقاط السوداء ورفع المكبات العشوائية للنفايات، وقد تم توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية لهاته الحملة حيث تم تسخير 16 شاحنة كبيرة و 15 شاحنة صغيرة و 6 آلات للرفع والشحن، وتجنيد حوالي 87 عاملا بصفة دائمة بالإضافة إلى ازيد من 150 متطوع يمثلون جمعيات المجتمع المدني وتشرف على الحملة بلدية تندوف بمشاركة مديرية الأشغال العمومية، مديرية البيئة، مديرية السكن، مديرية الموارد المائية، ومديرية النشاط الاجتماعي وقطاعات أخرى.