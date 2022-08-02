صنع الجمهور أجواء بهيجة ليلة الجمعة إلى السبت في أولى سهرات الطبعة الـ 42 للمهرجان الثقافي الدولي تيمڤاد بولاية باتنة الذي سيستمر إلى غاية الفاتح أوت المقبل.

وكان الحضور الذين غصت بهم مدرجات مسرح الهواء الطلق المحاذي للموقع الأثري عن آخرها نجم السهرة بدون منازع وذلك بشهادة الجميع. وزاد من تميز السهرة تجاوب العائلات والشباب مع الوصلات الغنائية المتنوعة التي أداها الفنانون الذين مروا على ركح مسرح الهواء الطلق في سهرة لم تشهدها المدينة منذ سنوات.

وقد أبهر الحضور القوي للجمهور في هذه الليلة المميزة نجوم السهرة الأولى للتظاهرة ومنهم الفنانة ميرا ميخائيل من لبنان التي قالت بأن الاستقبال كان رائعا في أول زيارة للجزائر ولتيمڤاد. واستمتع عشاق تاموڤادي بأجمل أغاني فرقة العيساوى وماسينيسا ونعيمة الجزائرية لتكون ذروة التجاوب مع كل من ياسمينة عماري وموح ميلانو وكذا "أم سي أرتيزان" من خلال الرقص والغناء في المدرجات على أضواء الهواتف النقالة التي زادت من شاعرية المشهد.

وتواصلت السهرة الأولى للمهرجان العريق الذي أعطت إشارة انطلاقه مساء الخميس وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بحضور وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في أجواء احتفالية بهيجة تخللتها هتافات "وان تو ثري فيفا لالجيري".

وكانت السهرة الافتتاحية (الخميس الماضي) للمهرجان الثقافي الدولي تيمڤد في طبعته لسنة 2022 قد توقفت بسبب خلل تقني أدى إلى توقف كلي لأجهزة الصوت رغم المحاولات الحثيثة لإصلاحها.