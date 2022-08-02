تطلق اتصالات الجزائر، اليوم السبت، وكالة افتراضية تتيح لزبائنها إمكانية الاطلاع، عبر الأنترنت، على تشكيلة واسعة من العروض والخدمات، "ربحا للوقت وتجنبا لتنقلات"، حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.

وأوضح البيان أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة متاحة على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، عبر الرابط store.at.dz أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر : www.algerietelecom.dz.

ويتيح هذا الفضاء للزبائن إمكانية الاطلاع، عبر الأنترنت، على تشكيلة واسعة من العروض والخدمات التي تقترحها اتصالات الجزائر من أجل توفير الوقت وتجنب التنقلات إلى الوكالات التجارية.

وأضافت المؤسسة أن هذا الحل الافتراضي الذي تم تطبيقه بتقنية ثلاثي الأبعاد 3D و360 يتضمن ثلاثة (03) فضاءات (فضاء الاستقبال، فضاء مخصص لعرض الأجهزة والخدمات المسوقة عبر الشبكة التجارية "متجر Idoom" وفضاء حصري.

وبهذا الخصوص، تجدد اتصالات الجزائر، من خلال هذا الفضاء التجاري الرقمي، "التزامها تجاه زبائنها من أجل التكفل باحتياجاتهم وضمان استمرارية خدماتها الإلكترونية".