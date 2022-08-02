يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره التونسي، غدا الأحد بملعب "الأمير سلطان بن عبد العزيز"، بمدينة أبها السعودية بداية من الساعة السابعة بالتوقيت الجزائري وذلك لحساب ربع نهائي كأس العرب لهذه الفئة.

ويتصدر المنتخب التونسي، المجموعة الخامسة عقب فوزه على جيبوتي بسداسية دون رّد، ليلاقي شقيقه الجزائري في داربي مغاربي من أجل تأشيرة نحو الدور نصف نهائي.

وبلغ " الخضر"، هذا الدور عقب فوزهم في اللقاء الأول على لبنان الخميس الماضي بهدفين لواحد دون رّد أمام لبنان، ليضيفوا آخر على ليبيا بثلاثة أهداف لواحد، في ختام مباريات المجموعة الثالثة. ولا يريد أشبال المدرب محمد لاسات، تضييع هدف التتويج باللقب هذه المرة، خاصة، أنهم كانوا طرفا في نهائي الطبعة الماضية الذين انهزموا فيه أمام السعودية التي ستقاتل من أجل المحافظة على اللقب.

وتعرف هذه البطولة مشاركة 18 بلدا، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات كل واحدة منها تضم ثلاثة منتخبات.

يذكر نظام المنافسة، يتأهل خلاله متصدرو المجموعات الست يتأهلون إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي المقرر غدا الأحد، أما الدور نصف النهائي، فسيجرى يوم الثالث من أوت القادم، بينما تمت برمج النهائي في السادس من الشهر ذاته 6 بداية من الساعة السابعة.