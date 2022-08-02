يلتقي مساء اليوم السبت بداية من الساعة السادسة، نادي ليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي على ملعب" كينغ باور"، في صدام مثير من أجل لقب كأس الدرع الخيرية، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي المقرر في الخامس من أوت المقبل.

ويخوض " الردز"، مباراة بطولة كأس الدرع الخيرية عقب تتويجه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على تشيلسي في نهائي الكأس بضربات الجزاء الترجيحية عن الموسم الماضي.

بينما يلعب الدولي الجزائري رياض محرز الذي جدد عقده مع "السكاي بلو"، المباراة لكونهم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021-2022 بعد منافسة قوية مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة ولكن " السيتيزنز"، تمكنوا من رفع لقب" البريميرليغ" بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

وقال قائد" الخضر" الذي سبق وأن توّج بالدرع الخيرية في 2019، في تصريحات سابقة:" نحن حقا، نريد الفوز مرة أخرى باللقب، عندما يبدأ الموسم، نريد العودة مرة أخرى، هذا هو الدافع الكبير، لم نفكر أبدًا الأمر سيكون سهلاً هذا العام ".

وأردف بخصوص ما قدمه مانشستر سيتي الموسم الماضي وما قبله كشف محرز:" أعتقد أن ما فعلناه في السنوات الأربع أو الخمس الماضية مذهل بالفعل، سيكون من الجيد جدا الاستمرار ومحاولة تحطيم أرقام قياسية أخرى، هل تعلم؟ العام الماضي، كنا نستحق التأهل لنهائي دوري الأبطال ولم نفعل ذلك، لكن أعتقد أننا سنكون هناك مرة أخرى هذا الموسم".

رفقاء محمد صلاح، سيدخلون مباراة اليوم متسلحين بنجمهم المصري بعدما فضل مواصلة الرحلة مع النادي، فيما ستكون بعض الصفقات الجديدة تحت الاختبار في صورة المهاجم الجديد داروين نونيز الذي ستوكل له مهمة هز الشباك، بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أما مانشستر سيتي هو الآخر فقد ظفر بعدد من الصفقات الجديدة، أبرزها إيرلينغ هالاند الوافد الجديد لهجوم الفريق الذي ينتظر الظهور الرسمي الأول بقميص السيتي ضد ليفربول، عقب انضمامه للسيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الصيفي أيضًا.

وتعتبر هذه المرة الثانية التى يتقابل فيها الفريقان فى بطولة كأس الدرع الخيرية، حيث سبق والتقى الفريقان فى البطولة عام 2019 وحسمها السيتي بضربات الجزاء.

ويسعى محمد صلاح لحصد لقب الدرع الخيرية لعام 2022 ليجمع بشكل نهائي كافة الألقاب الجماعية التي شارك فيها مع الريدز على مدار السنوات الخمس الماضية.