كشف اليوم السبت ، مصدر عليم لـ " الخبر"، أن المدرب عز الدين رحيم سيكون المدرب الجديد لنادي مـﭬرة ، عقب إنسحاب رحماني بوزيان الذي تراجع عن تدريب الفريق.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن رحيم سيباشر اليوم عمله بسطيف أين يجري النجم معسكره الإعدادي على أن ينتقل بعدها النادي إلى الجزائر العاصمة لمواصلة التحضيرات.

ويحظى عز الدين رحيم ، بثقة كبيرة من قبل مسؤولي نجم مـﭬرة نظرا للسمعة التي يتمتع بها منذ أن كان لاعبا في صفوف اتحاد الجزائر، وكذلك الفرق التي أشرف عليها.

و عمل " الكابيتانو"، مع عدة مدربين أبرزهم عجالي، تيري فروجي الذي حصل معه على لقب البطولة وكذا الفرنسي دونيس لافان بفريق اتحاد الجزائر، ليتسلم بعدها رحيم المهام عقب مغادرته، ويحقق نتائج في المستوى قبل أن يقرر هو الآخر الرحيل بعدما فضلت إدارة " سوسطارة " تعيين مدرب أجنبي عجز في تحقيق ماهو مطلوب منه.