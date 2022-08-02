أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، التزامه برفع الأجور ومنحة البطالة هذه السنة، نظرا لتسجيل مداخيل إضافية من المحروقات.

وأكد رئيس الجمهورية أن المعركة التي يقودها شخصيا هدفها استرجاع كرامة المواطن، وأن السلطات العليا ستعمل على تقديم يد المساعدة لمختلف فئات الشعب.

من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون على متانة العلاقات الجزائرية –الإيطالية، موضحا أن المرحلة القادمة ستعرف انطلاق الإنتاج المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تم توقيع اتفاقيات حولها: الميكانيكية، السيارات، البواخر.

وردا على سؤال تطبيق التدريس بالإنجليزية في الابتدائي هذه السنة، قال رئيس الجمهورية: "إن شاء الله سيطبق قرار تعليم اللغة الإنجليزية الموسم الدراسي المقبل كونها لغة العلم حاليا"، واللغة الفرنسية ما هي إلا غنيمة حرب.