Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a souligné, samedi à Alger, l'importance qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la femme dans son programme et son engagement à poursuivre les efforts pour son autonomisation économique, la consolidation de ses droits et sa protection contre toutes les formes de violence.

Benabderrahmane a ajouté que dans certains secteurs, la main-d’œuvre féminine dépassait 50%, en particulier dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’enseignement, et que le nombre d’étudiantes dans l’université dépassait de loin le nombre d’étudiants. Même les professions qui, jusqu’à récemment, étaient dominées par les hommes, comme la sécurité, les douanes et la protection civile, il y a eu une tendance à la hausse de la composante des femmes, leur ouvrant les portes à la prise de postes à responsabilité, ainsi que dans les rangs de l’ANP, ainsi que dans la magistrature dans laquelle la composante féministe a été visiblement présente ces dernières années.