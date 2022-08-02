أكد سفير الصين في الجزائر لي جيان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، أن الصين والجزائر ملتزمتان بفلسفة واحدة تهدف للحفاظ على السلام والاستقرار العالمي والعدالة الدولية وتعزيز التنمية المشتركة.

وقال لي في رسالة وجهها بهذه المناسبة نشرتها وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن الصين والجزائر شريكان استراتيجيان شاملان حقيقيان، حيث يتمتعان بثقة سياسية متبادلة قوية.

واعتبر لي أن التعاون بين الجيشين الصيني والجزائري جزء مهم في علاقات البلدين حيث يسود الاحترام المتبادل في هذه العلاقة، والتزام البلدين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض والعمل جنبا إلى جنب بشأن مختلف التهديدات والتحديات وحماية المصالح المشتركة للبلدين. وقال إن التعاون بين الجيشين يشمل جميع المستويات ويشكل تعميق التعاون العسكري الصناعي بينهما دفعة جديدة لتنمية العلاقات الودية بين البلدين.

وأوضح أن البلدين دعما بعضهما باستمرار في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن البلدين يتقاسمان نفس الرؤى بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالحوكمة العالمية وبؤر التوتر الدولية والإقليمية، حيث يعمل الجانبان معا لحماية المصالح المشتركة للدول النامية والحفاظ على السلام والاستقرار العالميين وتعزيز العدالة الدولية.

وأكد إن البلدين يواصلان تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث إن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، مشيرا إلى تنفيذ العديد من مشاريع التعاون في مجال إنشاء البنية التحتية في الجزائر مع تكثيف التبادلات البشرية والثقافية مثل التبادل الطلابي والتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، فضلا عن العمل المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق.