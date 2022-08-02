شدّد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة ضمان المداومة الفعلية على مستوى مديريات التربية بالشكل الذي يضمن استمرارية التحضير الجيد للدخول المدرسي 2022-2023 وتجسيد مخرجات الندوة الوطنية في الآجال المحددة لكل عملية، ما يستلزم الصرامة والانضباط والتحلي بروح المسؤولية من طرف الجميع، وهذا لتجسيد التزام الوزارة بتوفير كامل الظروف المواتية لتمدرس التلاميذ قبل التحاق التلاميذ بالمدارس.

وتابع الوزير خلال ترأّسه عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر الوزارة، أشغال ندوة وطنية حضرها عدد من مديري التربية، الأمناء العامّون ورؤساء المصالح لمديريات التربية، وإطارات من الإدارة المركزية، خُصّصت لمتابعة التنفيذ الميداني لمخرجات أشغال الندوة الوطنية المنعقدة يومي 13 و14 جويلية الماضي بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، الخاصة بالتحضير للدخول المدرسي 2022-2023، بدقة وتيرة تجسيد العمليات المبرمجة إلى غاية تاريخ اليوم في كل المديريات، وأسدى بالمناسبة تعليمات صارمة للتطبيق الدقيق للنصوص التي تُسَيّر السنة الدراسية في مختلف الجوانب التربوية والتنظيمية والمادية، على أن يسهر مديرو التربية على:

- جاهزية المدارس المعنية باللوحات الرقمية وتوفرها على جميع المعايير المحددة سابقا، وتنسيق كل مديرية تربية مع ملحقة مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها (CAMEMD) التابعة لها لضبط تواريخ تجهيز هذه المدارس والتي ستنطلق من 16 أوت إلى غاية 9 سبتمبر 2022.

- تكثيف التنسيق مع الجماعات المحلية من أجل تجهيز قاعات الدراسة بالمدارس الابتدائية بالرفوف التي ستخصّص للكتاب المزدوج.

- السهر على تنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية والتقيد بالمنشور 1313 المؤرخ 21 جويلية 2022 والمتضمن الإجراءات الترتيبية المتعلقة بتسيير عملية بيع الكتاب المدرسي.

- ضرورة فتح معارض لبيع الكتاب المدرسي في المناطق القريبة والتي يسهل على الأولياء التنقل إليها.

- بخصوص التعيين على المناصب العليا على مستوى مديريات التربية، شدّد الوزير على وجوب تغطية المناصب الشاغرة باقتراح رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب، ممن تتوفر فيهم الشروط، بما فيها الولايات الجديدة وهذا قبل تاريخ 5 أوت 2022،

وفيما تعلّق بالمطاعم المدرسية، ذكر الوزير بوجوب تغطية المدارس بالمطاعم عند الدخول المدرسي المقبل بنسبة 90 بالمائة على أن تصل إلى نسبة 100بالمائة في 31 ديسمبر 2022، وأمر مديري التربية بتحيين وضعية المطاعم المدرسية وفق الجدول المرسل إليهم من الوزارة في أجل لا يتعدى 48 ساعة وكذلك الأمر بالنسبة للنقل المدرسي،

كما أوصى الوزير، مديري التربية بالعمل على تخصيص قاعات للرياضة في المدارس التي لا تتوفر على فضاءات مهيّأة لذلك والبحث في كل السبل التي تُمكّن التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي من الاستفادة من التربية البدنية والرياضية.

وفي الختام، جدّد الوزير حرصه على أن يتم تجسيد مخرجات الندوة الوطنية الخاصة بتحضير الدخول المدرسي 2022-2023، في آجالها وبالشكل الذي تم تحديده.