قام، اليوم السبت، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية لملعب تيزي وزو و للوقوف على مدى احترام ورقة الطريق المتفق عليها في آخر زيارة للملعب بتاريخ 24 جويلية الماضي.

وحسب بيان وزارة السكن فقد استهلت الزيارة بالوقوف على ورشة الطرق المحيطة بالملعب كونها تنقسم الى ثلاث طرق أساسية ومحوري دوران وهي الطريق (أ) على مسافة تقدر بـ 1400 متر، الطريق (ب) على مسافة مقدرة بـ500 متر والطريق (س) على مسافة مقدرة بـ 300 متر، حيث أمر الوزير المؤسسة المكلفة بالتهيئة بضرورة مضاعفة المعدات والانتهاء من إنجاز هذه الطرق في أقرب الآجال.

وتنقل بعد ذلك الوزير إلى الملعب ووقف على أشغال الأرضية الرئيسية والتي انطلقت بها الأشغال الأمر ذاته بالنسبة للمدرجات التي تعرف عملية وضع المادة العازلة التي تحيل تدفق المياه ما دون هذه المدرجات، ولتقليص المدة الزمنية والانتهاء من ما يزيد عن 50000 متر مربع من مساحة هذه المدرجات أسديت تعليمات بضرورة تخصيص 240 عامل وعدة آلات مخصصة لهذه الأشغال يتم تقسيمهم حسب أجزاء الملعب، وفق ذات المصدر.

من جهة أخرى، فإن الدراسات بالنسبة للغطاء الخارجي للملعب انتهت وسيتم الانطلاق في ذات الأشغال نهاية هذا الأسبوع، فيما تكاد تنتهي أشغال الكهرباء والإضاءة بالملعب والتي ستمكن ورشات أخرى بالعمل ليلا بكل أريحية وأمان.