أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أن البلاد تعيش اليوم وضعا غير مسبوق على جميع الأصعدة يزيده تعقيدا السياق الدولي والإقليمي الدقيق، المتسارع من جهة والغير الواضح المعالم من جهة أخرى.

وأضاف أوشيش، في خطاب من قسنطينة، خلال اللقاء الجهوي لفيدراليات الأفافاس بشرق البلاد، إن مخاض تشكل نظام عالمي جديد يبعث بقوة عودة التوترات والنزاعات عبر العالم ويعيد إعادة تشكيل التحالفات ويزيد من حدة التنافس العالمي، كما يسرع من وتيرة مخططات زعزعة الاستقرار وزرع الفوضى والتي بلادنا، منطقتنا المغاربية، جوارنا القريب والبعيد ليسوا بمنأى عنها.

وأضاف ذات المتحدث إن الاستعداد لهذه المستجدات الخطيرة لا يكون بالاستهانة بها أو بتبني حلول سطحية أو خاطئة، بل بالتحلي بالعقل وبالاحتكام للمنطق والمسؤولية وباستدعاء التبصر لصياغة رؤية وطنية متوافق تمتد لتكون رؤية إقليمية مشتركة بين دول المنطقة الواحدة والمصير المشترك.

وحسب أوشيش فإنه "لا يمكن مواجهة كل هذه التحديات الجسيمة وبلادنا غارقة في ركود سياسي قاتل يمنع بروز مشروع وطني له من الجدارة والجدية ما يجعل الجزائريات والجزائريين يلتفون حوله ويسعون لتحقيق أهدافه التي تحقق تطلعاتهم المشروعة التي طالبوا بها منذ عقود وأكدوا عليها في ثورة 22 فيفري 2019".

وتابع الأمين الأول للأفافاس "اليوم الأزمة الاجتماعية أو الاقتصادية كلاهما ظاهرتان للعيان بل وحدتهما تزداد من يوم إلى آخر، وحتى القفزة التي عرفتها أسعار النفط لم تشفع في تبدبد أثارهما .. لا يمكن الحديث عن جبهة داخلية وعن تماسكها والغلق المحكم المباشر والغير المباشر للمجال السياسي والإعلامي لا يزال مستمرا، وبالمقابل يتم ترجيح الرؤى الأحادية ويتم تفضيل سياسات المرور بالقوة".

وحسب أوشيش فإن الحل الذي طالب به الحزب أكثر من مرة هو تبني نموذج اقتصادي متوافق عليه وفق مقاربة سياسية يسمح بالتوظيف الأمثل لمقومات الأمة يعمل على خلق الثروة ومناصب الشغل الحقيقية ويكرس كرامة المواطن الجزائري، ويحفظ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.

وختم ذات المتحدث "إن الحوار الذي نطالب به والذي نتمسك به هو ذاك المسبوق بإجراءات تهدئة ملموسة واضحة، كاملة وغير مجزأة. و إنه ذاك الذي يؤسس لإعادة الثقة وبعث الأمل".